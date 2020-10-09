تصنيف 6 ولايات و26 معتمديّة كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفعة

قام المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة بتقييم شامل لكلّ المعتمديّات، في إطار المتابعة الدوريّة لتفشي وباء كورونا.

وأفضى هذا التقييم إلى حصر 6 ولايات و26 معتمديّة كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفعة.

وقد تمّ إحالة هذه القائمة إلى السلطات الجهويّة المعنيّة قصد تطبيق الإجراءات الصحيّة والأمنيّة التي تمّ إقرارها في مجلس الوزراء المضيّق المنعقد يوم 3 أكتوبر 2020.

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