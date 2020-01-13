تطاوين: إحباط محاولة تهريب 19 بندقية صيد

اخر تحديث : 13/01/2020

مصالح الحرس الديواني بتطاوين تحبط محاولة تهريب 19 بندقية صيد

أعلنت الديوانة التونسية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه بناء على عمل إستعلامي مفاده اعتزام مجموعة من المهربين تبادل بضاعة مهربة على مستوى القطاع الصحراوي برمادة، تولت فرقة الحرس الديواني بتطاوين مساء يوم السبت 11 جانفي 2020 توجيه دوريتين على عين المكان، وعلى إثر رصد تحركات مشبوهة تم مطاردة سيارة رباعية الدفع لا تحمل ترقيم منجمي الا ان سائقها تحصن بالفرار في اتجاه القطر الليبي.
و بتمشيط المكان، تم العثور على 19 بندقية صيد مفككة كانت مخفية داخل أكياس بلاستيكية مغمورة بالرمال.
وتم إشعار النيابة العمومية التي أذنت لإدارة الحرس الديواني لمواصلة الأبحاث قصد التعرف على مصدر هذه البضاعة ووجهتها.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق