تطاوين: إعادة فتح معبر ذهيبة-وازن من الجانب الليبي واستئناف حركة العبور

استُؤنفت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، حركة العبور بمعبر ذهيبة-وازن بعد توقّفها بعد ظهر أمس لعدة ساعات من الجانب الليبي دون سابق اعلام، واقتصارها على عودة التونسيين والليبين كل الى بلاده دون غيرهم.

وأكد مصدر رسمي من المعبر، لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن الحركة استؤنفت لتعود السيارات الليبية تتدفق منذ صباح اليوم الجمعة على المعبر بصفة عادية، مع كلّ إتمام الاجراءات الحدودية بصفة عادية، ومحافظة السلط الامنية والديوانية على الجانب التونسي بالمعبر على جاهزيتها وتمركزها المعتاد.

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