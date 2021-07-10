تطاوين: حجر صحي شامل بكافة المعتمديات بداية من الغد

قرر والي تطاوين مساء اليوم السبت، فرض الحجر الصحي الشامل بكافة معتمديات الولاية بداية من يوم الاحد 11جويلية 2021 على الساعة 00:00 والى غاية الاحد 31 جويلية 2021 على الساعة 00:00.
كما تقرر :
-منع التنقل من وإلى الولاية
-منع الجولان بداية من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا من اليوم الموالي
-غلق جميع المحلات والفضاءات التجارية المفتوحة للعموم باستثناء المحلات الغذائية والدعوة إلى عدم مغادرة المنازل إلا لقضاء الحاجات الضرورية
-منع جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وتعليق كافة التظاهرات ومنع ارتياد دور العبادة.
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