تطاوين: القبض على شخصين بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتطاوين و مصلحة التوقي من الإرهاب يوم 29 أكتوبر 2021، من القاء القبض على شخصين تكفريين مفتش عنهما لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 1 من أجل « الانتماء الى تنظيم إرهابي » و صادر في شأن كل منهما حكما بالسجن لمدة 05 سنوات.
كما تم الاحتفاظ بهما بحسب تعليمات النيابة العمومية، وفق بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني.
كلمات البحث :القبض;تطاوين;تنظيم إرهابي
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