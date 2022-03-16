تطاوين: الكشف عن خليّة إرهابيّة يُطلقُ عليها اسم «الموحّدون»

تمكنت وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني في عمليّة إستباقيّة تحت إشراف النيابة العمُوميّة بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب من الكشف عن خليّة إرهابيّة يُطلقُ عليها اسم « الموحّدون » تضمّ 06 عناصر وتنشط بجهة تطاوين يتزعّمها عنصر تكفيري (غير معروف أمنيا)، تولّى عناصرها مبايعة زعيم ما يُسمّى بتنظيم « داعش » الإرهابي وتعمّدوا استقطاب مجموعة من الشُبّان (أصيلي الجهة) لتبنّي الفكر التكفيري، كما خطّطوا لصناعة مواد مُتفجّرة وسُمُوم لاستغلالها في القيام بعمليّات نوعيّة.

بختم الأبحاث وإحالة المعنيّين على أنظار النيابة العمُوميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه تمّ فتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقات إيداع بالسّجن في شأنهم.

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