تطاوين: تجدد المناوشات بين المحتجيين وعناصر الامن

تجددت صباح اليوم الاثنين، المناوشات بين عدد من المحتجين وقوات الأمن حول مجمع مراكز الأمن وعلى الطريق الرئيسية وسط مدينة تطاوين، بعد هدوء حذر دام سويعات.

وتواصلت المواجهات عنيفة بين الطرفين إلى الساعات الأولى من فجر اليوم، فيما تمركزت مساء أمس الأحد وحدات عسكرية لتأمين المراكز الحساسة والمنشآت العمومية دون تسجيل أي اعتداء من قبل المحتجين على الممتلكات العمومية والخاصة.

يُشار إلى أن العاملين بالوظيفة العمومية والقطاع العام عموما و عمال الشركات البترولية في الصحراء انخرطوا في الإضراب العام التي دعت إليه الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل الا ان القطاع الخاص « لم يلتزم » وعادت الحركة شبه عادية في المدينة بعيدا عن ساحة المواجهة.

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