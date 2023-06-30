تطاوين: تفكيك شبكة مختصة في تهريب الأدوية والإحتفاظ بـ4 من عناصرها

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الجمعة، أنه على إثر توفر معلومات لدى وحدات منطقة الحرس الوطني برمادة مفادها تعمد مجموعة من الأنفار تهريب كمية من الأدوية والحقن إلى إحدى الدول المجاورة، داهمت الوحدات المذكورة أحد المستودعات و ألقت القبض على 4 أشخاص وبحوزتهم 11316 قرص و 1485 حقنة وأدوية مختلفة.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بمباشرة قضية عدلية موضوعها « تكوين وفاق بغاية مسك وإخفاء وتخزين أدوية بنية المضاربة وتهريبها خارج أرض الوطن » والإحتفاظ بكل الأطراف.

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