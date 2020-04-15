تطاوين: مخبر جرثومي عسكري متنقل للقيام بـ 100 تحليل يوميّ

توجّه صباح اليوم الأربعاء 15 افريل 2020، فريق صحّي عسكري إلى ولاية تطاوين لتركيز معدات المخبر الجرثومي المتنقل بالمصحّة العسكريّة متعدّدة الإختصاصات بالمكان، وذلك في إطار دعم المجهود الوطني لمكافحة جائحة كورونا وبالتنسيق مع المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة ومعهد باستور بتونس.

وسيساهم المخبر المتنقّل في الرفع من عدد التحاليل الموجّهة من قبل الأطراف المدنيّة لتقصّي حالات الكورونا المشتبهة بالجنوب الشرقي بحساب 100 تحليل يوميّا على مدى 10 أيّام.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المخبر يحتوي على تجهيزات تمكن العاملين به من التوقي من جميع المخاطر البيولوجية المنجرة مباشرة عن التعامل مع العامل الجرثومي و المتمثلة في تجهيزات للسلامة البيولوجية القصوى من ملابس واقية ومعدات مما أعطى المخبر تصنيفا عاليا من ناحية السلامة البيولوجية.

كلمات البحث :تحليل;تطاوين;مخبر جرثومي