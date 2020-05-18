تطبيقة «إحمي» للحدّ من انتشار فيروس كورونا

انتظم اليوم الإثنين 18 ماي 2020، في إطار إحكام تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة للحجر الصحّي الموجّه، موكب بإشراف وزير الصحّة عبد اللطيف المكي تمّ خلاله إمضاء اتّفاقيّة لإجازة استعمال تطبيقة « إحمي » بين المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة وشركة « ويزلابس » المتخصّصة في مجال تصميم البرامج الإلكترونيّة واستحداث التطبيقات وذلك في نطاق معاضدة مجهودات وزارة الصحّة في التصدّي لجائحة كوفيد 19.

وتساعد هذه التطبيقة على تحديد مسار المصابين بفيروس كورونا المستجدّ ومسار كلّ الأشخاص المخالطين لهم في الفضاءات العامّة وفي وسائل النقل من خلال الهواتف الجوّالة واللوحات الإلكترونيّة المجهزّة بنظام تشغيل « أندرويد » أو « أيواس ».

علما وأنّ هذه التطبيقة تخضع لكلّ متطلّبات حماية المعطيات الشخصيّة التي حدّدتها الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

كما تم اعتماد مثل هذه التطبيقة في بعض البلدان الآسيويّة المتقدّمة وقد أثبتت نجاعتها في الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

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