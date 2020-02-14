تطبيقة عبر الهاتف الجوال تُمكن من الاستماع إلى 79 راديو واب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة يوم الخميس، أنه يمكن الاستماع إلى 79 راديو واب في المؤسسات الشبابية في كامل أنحاء الجمهورية عبر تحميل التطبيقة عبر الهاتف الجوال عن طريق radiowebmj / playstore في المؤسسات الشبابية بكامل أنحاء الجمهورية.

ويعد إطلاق هذه التطبيقة من أبرز المشاريع نظرا لما يكتسيه إعلام القرب من أهمية، إذ يتيح تكوين الشباب في المجال الإعلامي و خاصة القطاع السمعي البصري.

وسيستفيد الشباب الذي سيقوم بإنتاج برامج و فقرات إذاعية و تلفزية، في مختلف المراحل، بسلسلة من الدورات التكوينية مع مجموعة من الشركاء على غرار الإذاعة والتلفزة التونسية واتحاد اذاعات الدول العربية والجمعية التونسية للتربية على وسائل الإعلام.

كلمات البحث :تطبيقة;راديو واب;هاتف جوال