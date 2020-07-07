تطورات العلاقة بين الحكومة والبرلمان محور لقاء سعيّد بالفخفاخ

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2020، بقصر قرطاج مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

وتناول اللقاء عددا من المواضيع المرتبطة بالوضع السياسي العام والتطورات الأخيرة المتعلقة بالعلاقات بين الحكومة من جهة ومجلس نواب الشعب من جهة أخرى.

كما تم التطرق في هذا اللقاء أيضا إلى الأوضاع الأمنية والصحية إلى جانب الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ومن بين القضايا التي تمت إثارتها في هذا اللقاء كذلك، العلاقات الدولية لتونس مع عدد من الدول والمنظمات الدولية خاصة في ظل هذا الوضع المستجد نتيجة جائحة كورونا التي لم تستثن أي دولة في العالم.

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