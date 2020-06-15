تطورات الوضع في ليبيا محور لقاء وزيريْ خارجية تونس وإيطاليا

تلقى وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ اليوم الإثنين 15 جوان 2020، مكالمة هاتفية من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو.

وبحث الوزيران مسار علاقات الصداقة والشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، وأكدا حرصهما المشترك على مزيد دفعها وتعزيزها في كافة المجالات.

كما تم خلال المكالمة التطرق إلى عدد من الملفات الدولية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الوضع في ليبيا، وفي هذا الخصوص أبرز نور الدين الريّ محورية الملف الليبي وما يكتسيه من أهمية لتونس، باعتبار متانة وتميز العلاقة بين الشعبين الشقيقين، مجددا التذكير بموقف تونس الداعي إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية شاملة للأزمة في ليبيا.

وأكد الوزيران العزم على مواصلة العمل لدفع المساعي الرامية إلى إيجاد حل سياسي ليبي– ليبي يضمن وحدة ليبيا وحماية استقرارها وأمن شعبها.

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