تطورات حالة الطقس الليلة



أكد المعهد الوطني للرصد الجوي على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الاثنين، أن آخر صور القمر الاصطناعي تبين مجموعة أولى من السحب الرعدية النشطة المرفوقة بالامطار الغزيرة احيانا تتدافع من خليج قابس في اتجاه ولايات مدنين و قابس وشمال تطاوين.

وهناك بعض الخلايا المنعزلة ترافقها امطار من حين لآخر بولايات صفاقس، المهدية، المنستير، جنوب سوسة وشمال شرق سيدي بوزيد.

كما يتميز الطقس بأمطار محليا رعدية ممكنة بالجنوب الغربي، مقابل صحو وهدوء نسبي بالشمال والوسط الغربي مع إمكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة والمحلية أحيانا.

تتراوح الحرارة ليلا بين 11 و15 درجة وتكون في حدود 9 بالمرتفعات.

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