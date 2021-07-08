تطورات ملف سد النهضة محور مكالمة بين سعيّد ورئيسة أثيوبيا

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس 8 جويلية 2021، مكالمة هاتفية مع رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية Sahle-Work Zewde.

وتمّ التطرّق، خلال هذه المحادثة، إلى التطوّرات الحاصلة في ملفّ سدّ النهضة على مستوى مجلس الأمن وموقف أثيوبيا من هذا الموضوع.

وأكّد رئيس الدولة على دعم تونس لمبدأ الحوار والتفاوض بين الدول المعنية بما يراعي مصالحها الحيوية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم يحفظ حقوق جميع الأطراف.

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