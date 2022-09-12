تطور موجة «الحرقة» : حركة عازمون تدعو رئاسة الجمهورية إلى تشكيل خلية أزمة

اعتبرت حركة عازمون في بيان لها اليوم الاثنين، أن موجة الحرقة والسعي إلى الفرار من الوطن بأي ثمن قد عرفت تطورا خطيرا في الآونة الأخيرة، عددا واتساعا لتشمل مختلف الفئات الإجتماعية، داعية رئاسة الجمهورية وحكومتها إلى تشكيل خلية أزمة للاحاطة بعائلات الضحايا ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر ومحاسبة كل المتورطين فيها.

وحملت الحركة منظومة الحكم الحالية المسؤولية كاملة على أرواح مئات المفقودين، بتعميقها الشعور باليأس والتهميش، ومواصلتها لسياسات الإحباط والخوف من المستقبل، مستنكرة حالة اللامبالاة التامة التي تميّز تعاملها مع هذه الكوراث اليومية، وفق البيان.

وشددت حركة عازمون على أن الوضعية الحالية للبلاد هي نتاج لتراكم سياسات فاشلة منذ سنوات، معتبرة في الآن ذاته إلقاء كل المسؤولية على الحكومات السابقة وعلى شبكات الاحتكار والتهريب والفساد إنما هي محاولة يائسة من منظومة الحكم الحالية للهروب من تحمّل المسؤولية وتبرير عجزها وفشلها وضعف أهليّتها لإدارة شؤون البلاد وإيجاد الصيغ الناجعة لحلّ أزماتها، على حد تقديرها.

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