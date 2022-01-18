تعافي محمد دراقر وإصابة 7 لاعبين بفيروس كورونا

كشفت الفحوصات التي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم صباح اليوم الثلاثاء، عن إصابة كل من علي معلول و أيمن دحمان و غيلان الشعلالي و محمد علي بن رمضان ووهبي الخزري و علي الجمل و محمد أمين بن حميدة بفيروس كورونا، وقد تم عزلهم عن المجموعة، وما أعلنته الجامعة التونسية لكرة القدم.

وفي المقابل، فقد أثبتت التحاليل شفاء محمد دراقر ، فيما يخضع الخمسة لاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا منذ مدة للإحاطة الصحية والتحاليل السريعة بشكل دوري آملين في سلبية تحاليلهم قبل مقابلة غامبيا باعتبار عدم وجود أي أعراض لدى هؤلاء اللاعبين .

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