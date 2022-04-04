تعديل توقيت القطار المبرمج من قعفور في اتجاه تونس

أعلنت الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التونسيّة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه ابتداء من يوم غدٍ الثلاثاء 5 أفريل 2022، سيقع تعديل توقيت القطار المبرمج انطلاقه من محطة قعفور في اتجاه محطّة تونس على السّاعة 05 صباحا ليصبح توقيت انطلاقه السّاعة 04 و35 دق.
و بذلك يكون توقيت سيره على النحو التالي:
التوقيت المحطات
04 :35 قعفور
04 :46 سيدي عياد
04 :55 العروسة
05 :14 بوعرادة
05 :38 الفحص
05 :54 سمنجة
06 :04 بئر مشارقة
06 :15 جبل الوسط
06 :24 ودنة
06 :40 نعسان
06 :49 بئر القصعة
06 :59 جبل الجلود
07 :09 تونس
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