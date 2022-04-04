تعديل توقيت القطار المبرمج من قعفور في اتجاه تونس



أعلنت الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التونسيّة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه ابتداء من يوم غدٍ الثلاثاء 5 أفريل 2022، سيقع تعديل توقيت القطار المبرمج انطلاقه من محطة قعفور في اتجاه محطّة تونس على السّاعة 05 صباحا ليصبح توقيت انطلاقه السّاعة 04 و35 دق.

و بذلك يكون توقيت سيره على النحو التالي:

التوقيت المحطات

04 :35 قعفور

04 :46 سيدي عياد

04 :55 العروسة

05 :14 بوعرادة

05 :38 الفحص

05 :54 سمنجة

06 :04 بئر مشارقة

06 :15 جبل الوسط

06 :24 ودنة

06 :40 نعسان

06 :49 بئر القصعة

06 :59 جبل الجلود

07 :09 تونس

كلمات البحث :تونس;قطار;قعفور