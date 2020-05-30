تعديل توقيت قطاري المسافرين بين تونس-منوبة-الجديدة-طبربة

اخر تحديث : 30/05/2020

عطب تقنيّ وراء تعطّل سير حركة قطارات للمسافرين بالعاصمة

أعلنت الشّركة الوطنية للسكك الحديديّة التّونسية في بلاغ لها اليوم السبت، أنّه ابتداء من يوم الاثنين غرة جوان 2020 سيقع تعديل توقيت قطاري المسافرين بين تونس/منوبة/الجديدة/طبربة .
وسيكون التعديل على النّحو التّالي :
1- صباحا من محطّة طبربة في اتّجاه محطة تونس :
يكون انطلاق القطار على السّاعة 07 و 15 دق عوضا عن السّاعة 08 و 15 دق.
2- مساء من محطّة تونس في اتّجاه محطّة طبربة :
يكون انطلاق القطار على السّاعة الرابعة عوضا عن السّاعة الثالثة.


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