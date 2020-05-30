تعديل توقيت قطاري المسافرين بين تونس-منوبة-الجديدة-طبربة

أعلنت الشّركة الوطنية للسكك الحديديّة التّونسية في بلاغ لها اليوم السبت، أنّه ابتداء من يوم الاثنين غرة جوان 2020 سيقع تعديل توقيت قطاري المسافرين بين تونس/منوبة/الجديدة/طبربة .

وسيكون التعديل على النّحو التّالي :

1- صباحا من محطّة طبربة في اتّجاه محطة تونس :

يكون انطلاق القطار على السّاعة 07 و 15 دق عوضا عن السّاعة 08 و 15 دق.

2- مساء من محطّة تونس في اتّجاه محطّة طبربة :

يكون انطلاق القطار على السّاعة الرابعة عوضا عن السّاعة الثالثة.

كلمات البحث :توقيت;طبربة;قطار;منوبة