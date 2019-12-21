تعديل ظرفي على بعض سفرات القطارات

أعلنت الشركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنّه بسبب برمجة أشغال على مستوى السكّة بمحطّة تونس صباح يوم الأحد 22 ديسمبر 2019، فإنّه سيطرأ تعديل ظرفي على بعض السفرات .

وسيكون هذا التعديل على النحو التالي :

1/ قطارات تكون محطة حمام الأنف نقطة توقّفها النهائيّة :

• القطار المنطلق من محطة توزر نحو محطة تونس على الساعة 20 و 30 دق.

• القطار المنطلق من محطة قابس نحو محطة تونس على الساعة 00 و 05 دق.

2/ قطارات تنطلق من محطة تونس بعد الساعة 07 صباحا :

• القطار الذي من المبرمج إنطلاقه من محطة تونس نحو محطة قابس على الساعة 05 و 45 دق.

• القطار الذي من المبرمج إنطلاقه من محطة تونس نحو محطة غار الدماء على الساعة 05 و 45 دق.

• القطار الذي من المبرمج إنطلاقه من محطة تونس نحو محطة القلعة الخصبة على الساعة 06 و 25 دق.

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