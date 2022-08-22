تعرض 5 مساجين إلى حالة تسمم غذائي بالسجن المدني بالهوارب

اخر تحديث : 22/08/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سجن

أكد كاهية مدير الصحة بالادارة الجهوية للصحة بالقيروان الناصر الماجري في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الاثنين، أن 5 مساجين مودعين بالسجن المدني بالهوارب من ولاية القيروان تعرّضوا إلى حالة تسمم غذائي، استوجبت نقلهم إلى المستشفى الجهوي ابن الجزار بالقيروان، أين يخضعون لحد الساعة إلى العلاج وحالتهم مستقرة.
وأبرز الماجري بأن حالة التسمم تعود إلى تناولهم أكلة فاسدة وغير مخزنة صحيا وردت عليهم من عائلاتهم يوم الجمعة الماضي فى إطار ما يعرف بالقفة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة فى هذه الفترة ما أدى إلى تعرض الأكلة إلى تسرب جرثومي.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق