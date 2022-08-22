تعرض 5 مساجين إلى حالة تسمم غذائي بالسجن المدني بالهوارب

أكد كاهية مدير الصحة بالادارة الجهوية للصحة بالقيروان الناصر الماجري في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الاثنين، أن 5 مساجين مودعين بالسجن المدني بالهوارب من ولاية القيروان تعرّضوا إلى حالة تسمم غذائي، استوجبت نقلهم إلى المستشفى الجهوي ابن الجزار بالقيروان، أين يخضعون لحد الساعة إلى العلاج وحالتهم مستقرة.
وأبرز الماجري بأن حالة التسمم تعود إلى تناولهم أكلة فاسدة وغير مخزنة صحيا وردت عليهم من عائلاتهم يوم الجمعة الماضي فى إطار ما يعرف بالقفة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة فى هذه الفترة ما أدى إلى تعرض الأكلة إلى تسرب جرثومي.
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