تعرّض امرأة للعنف الشديد بسوسة: الضحية تُغادر المستشفى عنوة

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنّه تمّ التعهّد العاجل بإشعار يتعلّق بمرأة تبلغ من العمر 46 سنة تمّ تداول مقطع فيديو يوثّق لتعرّضها صباح اليوم بقارعة الطريق بالمنطقة السياحية القنطاوي بسوسة للعنف الشديد من قبل شخص تمّ إيقافه في ظرف وجيز إثر تحصّنه بالفرار، حيث تعهّدت المصالح الأمنيّة والقضائيّة بالجهة بالقضيّة وتمّ إخضاع المعتدي للتحقيق.

وقد تمّ النقل الفوري للضحيّة لقسم الاستعجالي بإحدى المؤسسات الصحيّة العموميّة بالجهة لتلقّي الإسعافات الأوّلية، وهي تشكو من كدمات ورضوض على مستوى وجهها وأجزاء أخرى من جسدها وحالتها الصحيّة مستقرّة.

وقد تكتمت الضحيّة عن هوية المعتدي وعن حيثيات الاعتداء، كما قامت بمغادرة المستشفى عنوة.

وأكدت الوزارة أنها كلّفت مصالحها الجهويّة بمتابعة القضيّة والتواصل مع الضحيّة للإحاطة والتعهّد النفسي بها، مجدّدة الدعوة للتطبيق الصارم لأحكام القانون الأساسيّ عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

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