تعزيزات أمنيّة مكثّفة بالحمامات: الداخلية تُوضّح

اخر تحديث : 22/09/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

عملية طوارئ بيضاء بمطار تونس قرطاج الدولي

أعلنت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنّه في إطار محافظة وحداتها على جاهزيّتها العمليّاتيّة، تنظّم، اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، عمليّة بيضاء بأحد الوحدات الفندقيّة بالمنطقة السّياحيّة بالحمّامات الجنوبيّة.
وتبعا لذلك، فإنّ ما قد يلاحظه المواطنون من تعزيزات أمنيّة مكثّفة أو تركيز لتشكيلات تابعة لها بهذه المنطقة يدخل في إطار تنظيم العمليّة المذكورة.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق