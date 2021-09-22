تعزيزات أمنيّة مكثّفة بالحمامات: الداخلية تُوضّح

أعلنت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنّه في إطار محافظة وحداتها على جاهزيّتها العمليّاتيّة، تنظّم، اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، عمليّة بيضاء بأحد الوحدات الفندقيّة بالمنطقة السّياحيّة بالحمّامات الجنوبيّة.

وتبعا لذلك، فإنّ ما قد يلاحظه المواطنون من تعزيزات أمنيّة مكثّفة أو تركيز لتشكيلات تابعة لها بهذه المنطقة يدخل في إطار تنظيم العمليّة المذكورة.

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