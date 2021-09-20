تعزيزات أمنيّة مكثّفة بقمّرت: الداخلية توضح

أعلنت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنّه في إطار محافظة وحداتها على جاهزيّتها العمليّاتيّة، تنظّم، اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021، عمليّة بيضاء بأحد الوحدات الفندقيّة بالمنطقة السّياحيّة بقمرت.

وتبعا لذلك، فإنّ ما قد يلاحظه المواطنون من تعزيزات أمنيّة مكثّفة أو تركيز لتشكيلات تابعة لها بهذه المنطقة يدخل في إطار تنظيم العمليّة المذكورة.

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