تعزيز الإجراءات الأمنيّة وملازمة أقصى درجات الحذر على مستوى الشريط الحدودي

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أًصدرته اليوم الاثنين، أنها عزّزت بالتنسيق مع وزارة الداخلية، الإجراءات الأمنيّة والتدابير الوقائيّة بملازمة أقصى درجات اليقظة والحيطة والحذر والمحافظة على أعلى درجات الجاهزية على مستوى الشريط الحدودي ومراقبة المنشئات الحساسة والحيويّة وتكثيف التواجد الأمني بالمناطق السياحية والأماكن العامة.

ويتنزل قرار الوزارتين في إطار مزيد التوقي من المخاطر والتهديدات التي قد تمسّ من أمن البلاد واستقرارها بمناسبة الاحتفال برأس السنة الإدارية الجديدة والوضع بالمنطقة والتي قد تستغلها العناصر الإرهابية للقيام بأعمال إرهابية،.

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