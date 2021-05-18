تعزيز علاقات التعاون الثنائي محور لقاء رئيس الحكومة بسفير دولة قطر بتونس

تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الثلاثاء 18 ماي 2021، بقصر الحكومة بالقصبة مع سفير دولة قطر بتونس سعد ناصر الحميدي.

ونوّه رئيس الحكومة بالعلاقات الوثيقة والنموذجية التي تجمع البلدين في عديد المجالات سيما الاقتصادية والاستثمارية، داعيا في ذات الإطار إلى مزيد تدعيم علاقات التعاون المشترك خاصة وأن دولة قطر تعتبر شريكا استراتيجيا لتونس ومن كبار المستثمرين في بلادنا.

من جانبه، اعتبر سفير دولة قطر بتونس سعد ناصر الحميدي أن تونس تمتلك فرص استثمارية واعدة، مشيرا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة حيث تتصدر قطر الدول المستثمرة فى تونس خاصة في الاستثمارات المباشرة معربا عن مواصلة دعم بلاده لتونس بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

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