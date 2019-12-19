تعليق إضراب قطاع الفريب

قررت الغرف النقابية الوطنية للـمؤسسات الــصناعية وتــجار الـجملة لـقطاع الـملابس المستعملة (الـتوريد والـتصدير والــتوزيع والـرسكلة والــتصنيع) التابعتان للاتـحاد الــتونسي للـصناعة والــتجارة والــصناعات التقليدية تعليق إضراب الفريب وتأجيله الي موعد لاحق لفتح باب الحوار في صلب عمل تشاركي يجمع أهل المهنة بوزارة التجارة و بالديوانة والوزارات المعنية في صلب لجنة مختصة لايجاد الحلول المناسبة للحفاظ علي ديمومة القطاع.

وكشفت منظمة الأعراف في بلاغ لها، بأن الغرفتان النقابيتان علي أتم الاستعداد للنهوض بهذا القطاع الحساس وتطويره مع العلم انه يشغل أكثر من 300 ألف عامل بصفة مباشرة وغير مباشرة و يمس فئة كبيرة من ضعاف الحال.

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