تعليق استعمال دواء كلوروكين لعلاج مصابي كورونا في تونس

أعلنت عضو اللجنة القارة لمجابهة فيروس كورونا جليلة بن خليل، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن الفرق الطبية بكافة المستشفيات علقت استعمال دواء كلوروكين لعلاج مصابي فيروس كورونا في تونس.

وأرجعت بن خليل قرار إيقاف استعمال هذا الدواء في تونس إلى انخفاض عدد الحاملين لفيروس كورونا المقيمين بالمستشفيات الى مصابين اثنين فقط الى حدود يوم الثلاثاء 26 ماي من جملة 74 اصابة مازالت حاملة للفيروس وبصدد المتابعة.

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