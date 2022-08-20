تعليق الاقتطاع من جرايات متقاعدي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تبعا لمقترح وزير الشؤون الاجتماعية و تجسيما لقرار رئيس الجمهورية القاضي بتعليق الاقتطاع من جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان قسط المساهمات التي كانت محمولة على المشغل في إطار التعديل الآلي للجرايات وذلك بعنوان الزيادات المتعلقة لسنة 2019 صدر المرسوم عدد 49 لسنة 2022 ويتنزل هذا الإجراء في إطار المحافظة على المقدرة الشرائية لفئة هامة وكبيرة من المجتمع التونسي وستتواصل تعليق الاقتطاعات إلى حدود 31 ديسمبر 2022.

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