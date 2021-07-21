تعليق الحملة الاستثنائية المفتوحة للتلقيح ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تقرر تعليق الحملة الاستثنائية المفتوحة للتلقيح ضد كوفيد-19 في إنتظار إستئنافها في أفضل الآجال وذلك تجنبا لما تمت ملاحظته من إكتظاظ وإخلال بالبروتوكولات الصحية في اليوم الأول من عيد الإضحى.
وللتذكير فقد قرر رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الثلاثاء، إنهاء مهام فوزي مهدي على رأس وزارة الصحة وتكليف محمد الطرابلسي وزير الشؤون الإجتماعية وزيرا للصحة بالنيابة.
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