تعليق الحملة الاستثنائية المفتوحة للتلقيح ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تقرر تعليق الحملة الاستثنائية المفتوحة للتلقيح ضد كوفيد-19 في إنتظار إستئنافها في أفضل الآجال وذلك تجنبا لما تمت ملاحظته من إكتظاظ وإخلال بالبروتوكولات الصحية في اليوم الأول من عيد الإضحى.

وللتذكير فقد قرر رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الثلاثاء، إنهاء مهام فوزي مهدي على رأس وزارة الصحة وتكليف محمد الطرابلسي وزير الشؤون الإجتماعية وزيرا للصحة بالنيابة.

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