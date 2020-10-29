تعليق الدروس بالمدارس والمعاهد وايقاف الدروس الحضورية بالجامعات

قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي عقب اجتماعه بالهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا يوم أمس الأربعاء 28 أكتوبر 2020، تعليق الدروس بالمدارس الإبتدائية و الإعدادية و المعاهد بداية من يوم الأربعاء 28 أكتوبر بعد انتهاء الدروس إلى غاية يوم الأحد 8 نوفمبر 2020.
وتخصص هذه العطلة لتعقيم كافة المؤسسات التربوية.
كما تقرر إيقاف الدروس الحضورية في الجامعات العمومية و الخاصة لمدة اسبوعين و إعتماد نظام التواصل البيداغوحي عن بعد مع وضع الإمكانيات اللوجستية للجامعات على ذمة الطلبة الذين لا تتوفر لديهم التجهيزات الضرورية مع عدم غلق المبيتات الجامعية.
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