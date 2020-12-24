تعليق جميع الرحلات الجوية بين تونس والدنمارك

اخر تحديث : 24/12/2020
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

بلاغ وزارة النقل

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها اليوم الخميس، تعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية والدانمارك وعدم قبول الوافدين إلى بلادنا الذين أقاموا أو عبروا هذا البلد، وذلك ابتداء من اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 وإلى حين إشعار آخر.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يأتي في إطار متابعة تطور الوضعية الوبائية بالعالم وحرصا على التوقي من انتشار العدوى بالسلالة الجديدة لفيروس كوفيد-19، وإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بمقتضى بلاغنا الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2020.


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