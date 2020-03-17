تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطارات التونسية باستثناء هذه الرحلات

أعلنت وزارة النقل في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه قد تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطارات التونسية، باستثناء رحلات الشحن الجوي ورحلات العبور والرحلات الرسمية ورحلات الإجلاء التي تخضع إلى الترخيص المسبق من قبل مصالح الإدارة العامة للطيران المدني.

ويأتي هذا تبعا للقرار الحكومي القاضي بتعليق الرحلات الجوية من وإلى المطارات التونسية في إطار التوقي من فيروس كورونا.

هذا، وسيتم ضبط رحلات الإجلاء بالتنسيق مع السلطات المعنية، مع العلم وأن جميع المسافرين القادمين على متن هذه الرحلات يتعين عليهم وجوبا احترام إجراءات الحجر الصحي المقررة من قبل وزارة الصحة.

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