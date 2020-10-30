تعليق دروس محو الأمية وتعليم الكبار

أعلن المركز الوطني لتعليم الكبار في بلاغ له اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، تعليق دروس محو الأمية وتعليم الكبار انطلاقا من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد 8 نوفمبر القادم تماشيا مع القرارات الحكومية المنبثقة عن اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بتاريخ 28 أكتوبر الجاري والمتعلقة في جانب منها بتعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية

وأشار البلاغ إلى أن أغلبية مراكز التربية الاجتماعية انطلقت بصعوبات كبيرة بخصوص استقطاب دارسي تعليم الكبار وفتح الفضاءات نتيجة تطور تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان المركز قد دعا المدرسين إلى الالتحاق بمراكز تعليم الكبار والعمل يوم 15 سبتمبر الماضي والعمل على استرجاع منظوريهم من الدارسين في حلقتي « الأساس » و »التكميل » لاستكمال برنامج السنة الدراسية 2019-2020 والشروع في السنة الدراسية الجديدة مع اعتماد البروتوكول الصحي الخاص بالتوقي من فيروس كورونا.

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