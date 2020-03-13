تعليق صلاة الجماعة و إغلاق المقاهي والمطاعم ابتداء من الرابعة مساء

قال رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في كلمة له مساء اليوم الجمعة، إنه تقرر تعليق صلاة الجماعة بما في ذلك صلاة الجمعة و إغلاق المقاهي والمطاعم والملاهي ابتداء من الرابعة مساء وإلغاء كل التجمعات والمعارض.

كما أكد الفخفاخ أنه تقرر أن تدور كل التظاهرات الوطنية الرياضية دون جمهور.

وسيتم تطبيق هذه القرارات ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم 4 أفريل مع امكانية المراجعة سواء بالتنقيص أو الإضافة.

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