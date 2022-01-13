تعليق صلاة الجمعة لأسبوعين

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها اليوم الخميس، عن قرارها تعليق صلاة الجُمُعة يوميْ 14 و21 جانفي 2022 ومُواصلة الصّلوات الخمس مع وجوب الالتزام بالإجراءات الوقائيّة المنصوص عليها في بروتوكول حفظ الصحّة بالمعالم الدينيّة .

ويتمثل بروتوكول حفظ الصحّة في:

-الاستظهار بجواز التلقيح

-الوضوء بالبيت

-احضار السجّاد الخاص

-ارتداء الكمّامات

-الالتزام بالتباعد

وتدخُل هذه القرارات حيّز التنفيذ من تاريخ صدور هذا البلاغ، وهي قابلة للتعديل وفقًا لتطوّر الوضع الصحّي مع ضرورة الالتزام بما ستُصدرَهُ السّلط الجهويّة من مناشير وبلاغات خاصّة بكلّ ولاية.

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