تعليق ممارسة الصيد البري يوم الانتخابات

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنّه في إطار تنظيم الانتخابات وحرصا على اتّخاذ الاحتياطات اللاّزمة لتأمين هذه المحطّة الانتخابيّة وضمان حسن سير فعالياتها، تقرّر تعليق ممارسة الصيد البري في كامل المناطق الغابية المرخص فيها وذلك يوم الأحد 29 جانفي 2023.

ودعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الصيادين إلى ضرورة الالتزام بهذا القرار.

كلمات البحث :الانتخابات;الصيد البري