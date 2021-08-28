تعيينات جديدة صلب الإدارة العامة للحرس الوطني

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تقرر بداية من يوم السبت 28 أوت 2021 إجراء حركة صلب الإدارة العامة للحرس الوطني عين بمقتضاها:
- العميد رضوان الحطاب الطرابلسي: متفقدا عاما للحرس الوطني .
- العميد كمال خميس المحجوب : مديرا عاما للأمن العمومي للحرس الوطني.
- العميد ماهر فرج بوعفصون: مديرا عاما لحرس الحدود.
- العميد سامي محمد الحمزاوي: مديرا عاما لوحدات التدخل للحرس الوطني.
- العميد محمد فارس محمد بن شعبان: مديرا عاما للمصالح المشتركة للحرس الوطني.
- العميد حسام صلاح قوتة: مديرا عاما لتعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية.
كلمات البحث :الإدارة العامة للحرس الوطني;تعيينات
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