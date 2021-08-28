تعيينات جديدة صلب الإدارة العامة للحرس الوطني

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عشية اليوم: الداخلية تكشف تفاصيل القبض على خلية إرهابية من المقرر أن تعقد وزارة الداخلية اليوم الخميس، على الساعة 15.30 بعد الزوال لقاء صحفيا بم ...

المنستير: فيضان وادي سيدي بنور أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الاثنين، عن انقطاع حركة المرور بالطري ...

3 تعيينات جديدة بوزارة الداخلية أعلنت وزارة الدّاخليّة في بلاغ أًصدرته مساء اليوم الأربعاء، أنه تقرر تعيين: - محمد علي بن ...

إنتخاب كاتب عام جديد للنقابة العامة للحرس الوطني تم يوم أمس الأحد، إنتخاب السيد "سامي قناوي" كاتبا عاما للنقابة العامة للحرس الوطني وذلك وفق م ...