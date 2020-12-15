تعيينات جديدة صلب وزارة التجارة

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عن عدد من التعيينات الجديدة صلبها.

وقد تقرر تعيين:

- طارق بن جازية، رئيسا مديرا عاما لشركة اللحوم

- الحبيب الجلاصي، رئيسا مديرا عاما لشركة معرض نابل

- جمال الدين الفاهم، متفقّدا عاما للوزارة

- نبيل الجوادي، مديرا عاما للمصالح المشتركة

- درة البرجي، مديرة عامة للتجارة الخارجية

- محمد الهادي الاينوبلي، رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري

- هيام بالي، رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع منطقة تجارية ولوجستية ببن قردان

- طارق الجامعي، رئيس وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

- محمد الحبيب الديماسي، مديرا جهويا بالإدراة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس

- عبد القادر الطيمومي، مكلفا بمأمورية بالديوان

- محمد شكري الدرويش، مقررا بمجلس المنافسة

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