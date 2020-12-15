تعيينات جديدة صلب وزارة التجارة

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عن عدد من التعيينات الجديدة صلبها.
وقد تقرر تعيين:
- طارق بن جازية، رئيسا مديرا عاما لشركة اللحوم
- الحبيب الجلاصي، رئيسا مديرا عاما لشركة معرض نابل
- جمال الدين الفاهم، متفقّدا عاما للوزارة
- نبيل الجوادي، مديرا عاما للمصالح المشتركة
- درة البرجي، مديرة عامة للتجارة الخارجية
- محمد الهادي الاينوبلي، رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري
- هيام بالي، رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع منطقة تجارية ولوجستية ببن قردان
- طارق الجامعي، رئيس وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف
- محمد الحبيب الديماسي، مديرا جهويا بالإدراة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس
- عبد القادر الطيمومي، مكلفا بمأمورية بالديوان
- محمد شكري الدرويش، مقررا بمجلس المنافسة
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