تعيينات جديدة صلب وزارة الصناعة والمناجم والطاقة

اخر تحديث : 06/09/2022
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

وزارة الصناعة

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عن تعيينات جديدة صلبها.
وقد تقرر تسمية الآتي ذكرهم:
● تكلف دليلة الشابي بوعتور رئيسة مديرة عامة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
● يكلف محمد علي خليل رئيسا مديرا عاما للشركة الفرنسية التونسية للبترول
● يكلف قيس الماجري رئيسا مديرا عاما للوكالة العقارية الصناعية
● يكلف سامي قبطني رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية لصناعة الحديد « الفولاذ »
● يكلف رشيد العربي رئيسا مديرا عاما لشركة اسمنت أم الإكليل


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