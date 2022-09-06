تعيينات جديدة صلب وزارة الصناعة والمناجم والطاقة

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3 تعيينات جديدة صلب وزارة الصناعة والطاقة والمناجم تم اليوم الجمعة 9 اكتوبر 2015 الاعلان عن تعيين "سمير بشوال" مديرا عاما لوكالة النهوض بالصن ...

تعيينات جديدة صلب الشركة التونسية للكهرباء والغاز قامت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم،باجراء تعيينات جديدة صلب الشركة التونسية للكهرباء والغاز ...