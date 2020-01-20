تعيينات جديدة على رأس التظاهرات والمهرجانات الكبرى

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تقرر في نطاق إعادة هيكلة التظاهرات و المهرجانات الكبرى تعيين كل من:
- نصاف بن حفصية، مديرة فنية لأيام قرطاج المسرحية، دورة 22 لسنة 2020
- صبري الأبيض، مديرا للشؤون الإدارية و المالية لأيام قرطاج المسرحية، دورة 22 لسنة 2020
- مبروك المناعي، مديرا عاما لمعرض تونس الدولي للكتاب، الدورة 36 لسنة 2020
- علي مصابحية، مديرا عاما للشؤون الإدارية والمالية لمعرض تونس الدولي للكتاب، الدورة 36 لسنة 2020
- عماد العليبي، مديرا فنيا لمهرجان قرطاج الدولي، الدورة 56 لسنة 2020
- مهدي النجار، مديرا للشؤون المالية و الإدارية لمهرجان قرطاج الدولي، الدورة 56 لسنة 2020.
كلمات البحث :التظاهرات;المهرجانات;تعيينات
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