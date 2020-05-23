تعيينات جديدة على رأس الصناديق الاجتماعية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها مساء الجمعة، أنه تم تعيين رؤساء مديرين عامين جُدد على رأس الصناديق الاجتماعية.
وقد تقرر تعيين:
- عماد التركي: رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
- الحبيب التومي: رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمين على المرض.
- كمال المدوري: رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية.
سامي عروس: مكلفا بتسيير الإدارة العامة للضمان الإجتماعي.
كلمات البحث :الصناديق الاجتماعية;تعيينات
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