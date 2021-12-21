تعيينات جديدة في سلك المعتمدين

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، عن تعيينات جديدة في إطار سد شغورات في أسلاك المعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين، حيث تقرّر تكليف كل من:
- فارس الماجري بخطة معتمد أول بولاية سوسة.
- صلاح الدين الهرمي بخطة معتمد أول بولاية سليانة.
- الجبيب الخرشاني بخطة معتمد أول بولاية بنزرت.
- غازي مسعود بخطة معتمد أول بولاية زغوان.
- المولدي التركي بخطة كاتب عام ولاية قبلي.
- محمد نبيل عيوني بخطة كاتب عام ولاية توزر.
- محمد النايلي بخطة معتمد جربة أجيم.
- عاطف الأخضر بخطة معتمد جربة ميدون.
- زينب الأكحل بخطة معتمد بمركز ولاية المنستير.
- عربية البراري بخطة معتمد قفصة الشمالية.
- إشراق الفلاح بخطة معتمد بمركز ولاية قفصة.
- مصباح الكثيري بخطة معتمد القطار.
- هدى التواتي بخطة معتمد فريانة.
- نور الدين الزارعي بخطة معتمد حاسي الفريد.
- بشير عناية بخطة معتمد فوسانة.
كلمات البحث :الداخلية;تعيينات;سلك المعتمدين
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.