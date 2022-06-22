تعيينات جديدة وإنهاء مهام بوزارة الداخلية

صدرت في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الثلاثاء 21 جوان 2022، جملة من القرارات تتعلق بتعيينات جديدة وإنهاء مهام في وزارة الداخلية.

- التعيينات:

- تكليف ليلى الحمزاوي حرم بنوري، متصرف رئيس للداخلية، بمهام متفقد رئيس بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية

- تكليف محافظ الشرطة عام من الصنف الثاني غيدة العيادي بمهام كاهية مدير الدراسات القانونية بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية

- تكليف العقيد بالحرس الوطني، أيمن بن ابراهيم، بمهام رئيس الفرع الإقليمي للشمال الغربي بالمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بوزارة الداخلية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية

- تكليف أسماء المشرقي، متصرف للداخلية، بمهام رئيس مصلحة الميزانية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية

- تعيين ياسين الجميل عضوا ممثلا للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة الداخلية، عوضا عن السيد محمد نوفل الفريخة

- تسمية عصام الحمروني، الكاتب العام لوزارة الداخلية، رئيسا لبرنامج القيادة والمساندة بوزارة الداخلية ابتداء من 9 ماي 2022

- الإعفاءات :

- ينهى تكليف وهيبة الصيد، متصرف رئيس، بمهام رئيس مصلحة الجباية والتراخيص الاقتصادية ببلدية بني خلاد

- ينهى تكليف مكرم بن كريم، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الأشغال المباشرة والصيانة ببلدية المنستير

- ينهى تكليف الشاذلي الفهري، محلل، بمهام رئيس مصلحة الإعلامية ببلدية دار شعبان الفهري.

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