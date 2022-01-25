تعيين الأستاذ رياض قويدر رئيسا لهيئة التدريس في المؤتمر العالمي لطب الأعصاب

تمّ اختيار الأستاذ رياض قويدر رئيس قسم الأعصاب بمستشفى الرازي كعضو للمكتب التنفيذي للفيدرالية الدولية لطب الأعصاب وتعيينه رئيسا لهيئة التدريس في المؤتمر العالمي لطب الأعصاب الذي سينعقد بمونتريال في سنة 2023.

و الجدير بالذكر أن الأستاذ ڨويدر كان قد أنتخب عضوا في المكتب التنفيذي للفيدارلية سنتي 2014 و 2017 وهو ما يثبت المكانة العالمية التي حققتها الكفاءات الطبية التونسية في مختلف الاختصاصات ومن ورائها قطاع الصحة في تونس .

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