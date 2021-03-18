تعيين التونسي أشرف ترسيم مديرا للبنك الإفريقي بالمغرب

تم اليوم الخميس 18 مارس 2021، تعيين التونسي أشرف ترسيم مديرا للبنك الافريقي بالمغرب من قبل البنك الإفريقي للتنمية.

و كان أشرف ترسيم، قد انضم إلى البنك الإفريقي للتنمية سنة 2009 ضمن قسم الحوكمة و الإصلاحات الاقتصادية و المالية، ليشغل منصب مدير القسم القطاعي الإقليمي لشمال إفريقيا و مسؤول عن الطاقة والبنية التحتية و القطاع المالي.

وكلف ترسيم، بمهمة قيادة الحوار القطاعي مع دول شمال إفريقيا الست و تصميم عمليات جديدة في القطاعات المذكورة سالفا، كما لعب دورا محوريا في إطلاق أكثر من 20 مشروعا جديدا بقيمة 2.2 مليار دولار، في كل من المغرب و تونس و مصر و موريتانيا و دول أخرى في المنطقة.

كما شارك في تطوير العديد من استراتيجيات البنك الدولي للتنمية وتنفيذها على غرار خطة عمل من أجل الحوكمة، و إستراتيجية تنمية القطاع المالي، و إستراتيجية التصنيع في إفريقيا، وفق المصدر ذاته.

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