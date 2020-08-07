تعيين التونسي أمير الفهري سفيرًا للألسكو للمبدع العربي

قام المدير العام لمنظمة الالكسو يوم أمس الخميس، بتعيين الشاب التونسي أمير الفهري سفيرا للألسكو للمبدع العربي، تقديرا لمسيرته الدراسية وتكريما له بصفته حاملا لرسالة الشباب العربي طموحا وإبداعا وريادة وتألقا ودفاعا عن قيم المحبة والسلام والحوار بين الحضارات.

واعتبر الفهري أن هذا التعيين هو فرصة لإبراز قوّة شباب العالم العربي وإمكانيته في تجاوز الحدود والقارات ورفع راية بلاده عالميا ودوليا .

يُشار إلى أن الشاب التونسي أمير الفهري يبلغ من العمر 15 عاما وقد نشر العديد من مؤلفات التي لقيت صدى عالميا و تحصل على 27 جائزة أدبية دولية من دول عدة من بينها فرنسا والصين والولايات المتحدة.

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