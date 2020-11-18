تعيين التونسي نبيل بن خطرة الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل

أعلن مرصد الصحراء والساحل في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارته عيّن نبيل بن خطرة تونسي الجنسية في منصب الأمين التنفيذي الجديد للمنظمة.

و نبيل بن خطرة هو مهندس زراعي ومتخصص في الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، وقد استهل حياته المهنية سنة 1995 في المركز الوطني التونسي للاستشعار عن بعد قبل التحاقه بوزارة البيئة سنة 2000

وانضم نبيل بن خطرة بعد ذلك إلى مرصد الصحراء والساحل سنة 2003، في البداية كخبير في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ومسؤول عن المراقبة والتقييم، ثم كمنسق برنامج البيئة، وهو المنصب الذي شغله منذ سنة 2008

وتغطي خبرة بن خطرة المهنية والتي تزيد عن 26 سنة كلا من مجالات الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتطوير أدوات المتابعة والمراقبة البيئية، فضلاً عن تطوير برامج التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وفق بلاغ صادر عن المرصد تقلت وكالة أنباء تونس أفريقيا للأنباء نسخة منه.

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