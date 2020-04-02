تعيين الحبيب الجريدي رئيسا لديوان وزير الشؤون الدينية

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تم تعيين الحبيب الجريدي رئيسا لديوان وزير الشؤون الدينية.

والحبيب الجريدي من مواليد 1963 مستشار للمصالح العمومية، ومتخرج من المدرسة الوطنية للادارة، المرحلة العليا، ومتحصل على الاستاذية في العلوم الاقتصادية وكذلك على شهادة الدراسات العليا المتخصصة في القانون العقاري.

وشغل الجريدي عدة مناصب بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية منها مديرا جهويا لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس ومديرا عاما للمصالح المشتركة ومكلفا بمأمورية لدى وزير أملاك الدولة والشؤون والعقارية.

كما سبق أن كلف بمأمورية لدى رئيس النيابة الخصوصية ببلدية تونس ومديرا للموارد والشؤون الاقتصادية بها . وشغل خطة وال بولاية بقبلي.

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