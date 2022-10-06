تعيين الدكتور ماهر زهّار عضوا للجنة الطبية والعلمية صلب اللجنة الأولمبية الدولية

عُيّن رئيس الجمعية التونسية للطب الرياضي ونائب رئيس الجامعة الدولية للطب الرياضي FIMS الدكتور ماهر زهّار، عضوا للجنة الطبية والعلمية صلب اللجنة الأولمبية الدولية CIO من قبل رئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ ليكون بذلك أول تونسي يتواجد صلب هذه اللجنة وممثلا لأفريقيا.

واعتبرت وزارة الشباب والرياضة أن هذا التعيين يُعدّ تميّزا جديدا تحققه كفاءاتنا التونسية على المستوى العالمي واعتراف دولي هام يحققه الطب الرياضي التونسي يأتي ليعزّز الديبلوماسية الرياضية وتمثيل تونس صلب الهياكل الرياضية الدولية .

كلمات البحث :اللجنة الأولمبية الدولية;تعيين;ماهر زهّار